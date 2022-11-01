Плюс-сайз-модель показала целлюлит на новом фото в бикини и восхитила фанатов

Плюс-сайз-модель Карина Ирби в бикини показала целлюлит на новом фото и восхитила фанатов

Плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на новом фото в бикини и восхитила фанатов. Соотвествующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке девушка позировала в раздельном купальнике, оформленном принтом с изображением свиней. На фото заметны жировые отложения и целлюлит на коже. «Если бы я слушала людей, которые ненавидят мое тело и мой целлюлит, я бы не была здесь, в Бора-Бора, снимая масштабную рекламную кампанию для моего бренда купальников», — подписала она публикацию, которая набрала более 14 тысяч лайков.

Поклонники восхитились смелым поступком манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я думала, что я единственная, у кого ноги выглядят так. Я так боюсь их показывать. Спасибо за этот пост!», «Мне нужно было увидеть и услышать это прямо сейчас. Спасибо тебе! Всегда оставайся собой!», «Спасибо вам! В последнее время я чувствовала себя так неуверенно в своем теле», «Ты идеальна! Мне нравится, как вы поддерживаете естественность». «Боже мой, это буквально мои ноги!» — высказывались они.

В июле полная блогерша Антонина Грэм рассказала о том, как стала публиковать фото без ретуши и прославилась в сети. Инфлюэнсер отказалась от фотошопа, решив не скрывать свои пышные формы, в частности, покрытый растяжками живот. Девушка призналась, что с появлением блога ее отношение к себе изменилось в лучшую сторону, и она стала показывать фигуру чаще.