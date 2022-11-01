Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 1 ноября 2022Ценности

Плюс-сайз-модель показала целлюлит на новом фото в бикини и восхитила фанатов

Плюс-сайз-модель Карина Ирби в бикини показала целлюлит на новом фото и восхитила фанатов

Фото: @karinairby

Плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на новом фото в бикини и восхитила фанатов. Соотвествующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке девушка позировала в раздельном купальнике, оформленном принтом с изображением свиней. На фото заметны жировые отложения и целлюлит на коже. «Если бы я слушала людей, которые ненавидят мое тело и мой целлюлит, я бы не была здесь, в Бора-Бора, снимая масштабную рекламную кампанию для моего бренда купальников», — подписала она публикацию, которая набрала более 14 тысяч лайков.

Поклонники восхитились смелым поступком манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я думала, что я единственная, у кого ноги выглядят так. Я так боюсь их показывать. Спасибо за этот пост!», «Мне нужно было увидеть и услышать это прямо сейчас. Спасибо тебе! Всегда оставайся собой!», «Спасибо вам! В последнее время я чувствовала себя так неуверенно в своем теле», «Ты идеальна! Мне нравится, как вы поддерживаете естественность». «Боже мой, это буквально мои ноги!» — высказывались они.

В июле полная блогерша Антонина Грэм рассказала о том, как стала публиковать фото без ретуши и прославилась в сети. Инфлюэнсер отказалась от фотошопа, решив не скрывать свои пышные формы, в частности, покрытый растяжками живот. Девушка призналась, что с появлением блога ее отношение к себе изменилось в лучшую сторону, и она стала показывать фигуру чаще.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России
Путин объяснил выбор Турции в качестве газового хаба
Популярность iPhone в Китае резко снизилась
Остеопат назвал самую опасную позу для сна
В России вырос спрос на отечественные стиральные порошки
В Днепропетровской области произошли взрывы
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ страны
Плюс-сайз-модель показала целлюлит на новом фото в бикини и восхитила фанатов
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Четыре человека пострадали от утечки газа в американском аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.