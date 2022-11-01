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10:54, 1 ноября 2022Забота о себе

Стоматолог предупредила о вреде популярной в TikTok самодельной зубной пасты

Daily Mail: сделанная из лимонов и соли паста из TikTok ведет к разрушению зубной эмали

Кадр: Cathryn Madden / TikTok

Использование популярной в социальной сети TikTok пасты, сделанной из соли и лимонов, ведет к разрушению зубной эмали, предупредила стоматолог Кэтрин Мэдден. О вреде такой пасты она рассказала в беседе с Daily Mail.

Специалистку беспокоит, что в социальной сети распространяются сотни роликов с самодельной зубной пастой из таких ингредиентов как кокосовое масло, пищевая сода, лимонный сок, уксус, уголь и даже перекись водорода. По ее словам, кислый лимон и обладающие абразивными свойствами сода и соль могут разрушить слой зубной эмали. «Как только эмаль сошла, ее не вернуть», — предостерегла врач.

Износ эмали ведет к риску кариеса, изменению цвета зубов, повышению их чувствительности, продолжила Мэдден. А перекись водорода и уксус, продолжила она, могут оставить на деснах и других мягких тканях ожоги.

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Тренд на домашнюю зубную пасту она связала с убежденностью людей в токсичности входящих в состав обычной пасты фторидов. «Десятилетиями ученые получали свидетельства того, что фториды безопасны и эффективны при профилактике болезней зубов», — заключила она.

Ранее врач-стоматолог Диана Чертанова рассказала о вреде популярных способов сделать зубы белее в домашних условиях. Она предупредила, что отбеливание зубов при помощи полосок, гелей и других народных методов не очень эффективно и может повредить эмаль, а также увеличить риск развития кариеса.

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Александра Лисица
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