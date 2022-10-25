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13:54, 25 октября 2022Забота о себе

Россиянам назвали неочевидную опасность отбеливающей зубной пасты

Стоматолог Чертанова: полоски и народные методы отбеливания зубов могут повредить эмаль

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Unsplash

Отбеливание зубов при помощи полосок, гелей и других народных методов не очень эффективно и может повредить эмаль, а также увеличить риск развития кариеса, предупредила врач-стоматолог Диана Чертанова. О вреде популярных способов сделать зубы белее в домашних условиях она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Как объяснила стоматолог, одним из самых доступных методов осветлить зубную эмаль считаются отбеливающие зубные пасты. В их составе обычно присутствуют абразивные частицы, например, морская соль или сода. Они действительно хорошо удаляют зубной налет, благодаря чему зубы визуально становятся белее. Однако врач назвала и неочевидную опасность таких паст: абразивные частицы сильно повреждают эмаль, из-за чего повышается чувствительность зубов и возрастает риск кариеса.

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Еще одним востребованным у россиян способом отбеливания дома являются полоски и гели, продолжила Чертанова. Однако они, наряду с лимонной кислотой, перекисью водорода, яблоками и другими народными способами, делают эмаль более пористой и, как следствие, очень чувствительной. При этом эффект белизны от подобных методов краткосрочный, так как через образовавшиеся поры в эмаль легко проникают пищевые красители, заключила стоматолог.

Ранее врач-стоматолог Егана Маруфиди рассказала о способах уговорить ребенка пойти к врачу для лечения зубов. Не стоит обманывать ребенка и говорить, что лечить зуб — это не больно, так как это приведет к потере доверия. Вместо этого стоит рассказать ему о возможных неприятных ощущениях и последствиях не вылеченного вовремя кариеса, заявила медик.

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Наталья Обрядина
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