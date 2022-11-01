Диетолог назвала продлевающий жизнь продукт

Диетолог Дюваль: регулярное употребление чеснока может продлить жизнь на 10 лет

Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала употреблять чеснок для укрепления здоровья. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист подчеркнула, что чеснок необходим для уничтожения патогенной микрофлоры в кишечнике. По ее словам, регулярное употребление этого продукта может продлить жизнь на десять лет.

Дюваль отметила, что в чесноке содержится много молибдена и хрома. «Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. Молибден нужен, чтобы регулировать обменные процессы, чтобы у нас ферменты хорошо вырабатывались. Это нужно для нашего пищеварения», — пояснила она. Диетолог добавила, что достаточно съедать один зубчик чеснока в день

Ранее российский врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила россиян о вреде употребления фруктов каждый день. По мнению Диановой, включение фруктов в ежедневный рацион может привести к резкому набору веса и повышению уровня сахара в крови.

