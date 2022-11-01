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19:16, 1 ноября 2022Силовые структуры

Бывшего главу российского района оштрафовали на четыре миллиона рублей за взятку

Под Челябинском суд оштрафовал на 4 млн рублей экс-главу Агаповского района за взятку
Байдавлет Тайбергенов

Байдавлет Тайбергенов. Фото: пресс-служба МВД

В Челябинской области суд оштрафовал на четыре миллиона рублей бывшего главу Агаповского района региона Байдавлета Тайбергенова за коррупцию. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по части 6 статьи 290 («Взятка») УК РФ. Также суд запретил ему пять лет занимать должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления.

По данным ведомства, с 2016 до 2018 год фигурант согласился помочь бизнесмену и посодействовать при заключении договоров аренды земельных участков муниципального района. За это он получил деньги и имущество на один миллион рублей.

Известно, что осужденный признал вину и содействовал следствию.

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Екатерина Власова
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