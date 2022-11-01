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19:38, 1 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 18 лет колонии за изнасилование маленьких дочерей

В Якутии осудили на 18 лет 50-летнего отца, насиловавшего 9-летнюю и 13-летнюю дочерей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил к 18 годам лишения свободы 50-летнего отца за изнасилование 9-летней и 13-летней дочерей. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в январе и ноябре 2020-го, а также в январе 2021 года фигурант надругался над маленькими дочерьми. Девочки не говорили матери о случившемся. О преступлении стало известно, когда с детьми поработал педагог-психолог.

Осужденный не признал вину и заявил, что жертвы его оговорили.

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Екатерина Власова
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