В Совфеде высказались о необходимости отдельного указа о конце мобилизации

Сенатор Клишас заявил, что отдельного указа об окончании мобилизации не требуется

Отдельного указа об окончании частичной мобилизации в России не требуется. Так об этом высказался член Совета Федерации, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его слова приводит ТАСС.

По заявлению Клишаса, необходимости в таком указе нет.

«Никаких дополнительных указов (...) не требуется», — заявил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 28 октября. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — выполнена.

