Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 1 ноября 2022Россия

В Совфеде высказались о необходимости отдельного указа о конце мобилизации

Сенатор Клишас заявил, что отдельного указа об окончании мобилизации не требуется

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Отдельного указа об окончании частичной мобилизации в России не требуется. Так об этом высказался член Совета Федерации, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его слова приводит ТАСС.

По заявлению Клишаса, необходимости в таком указе нет.

«Никаких дополнительных указов (...) не требуется», — заявил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 28 октября. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — выполнена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
Кортни Кардашьян вышла в свет в одежде российского бренда
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Назван самый обедневший российский миллиардер
Россия вышла на советские темпы производства атомных подлодок
Росгвардия выявила 27 пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье
Емельяненко ответил раскритиковавшему ММА Карелину
Захарова оценила переписку Трасс с Блинкеном после взрыва на «Северных потоках»
Российская блогерша высмеяла жалобы Решетовой на отсутствие денег от Тимати
В РВИО заявили о возможности России потребовать от Польши ответные репарации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.