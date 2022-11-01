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11:44, 1 ноября 2022Путешествия

Пилот поссорился с техником и от обиды захотел его сбить стойкой шасси

Пилот авиакомпании «Ямал» поссорился с техником и попытался его сбить вертолетом

Фото: PxHere

Пилот вертолетной авиакомпании «Ямал» поссорился на работе с техником, обслуживающим его борт, и захотел сбить обидчика стойкой от шасси. Об этом сообщатся в Telegram-канале SHOT.

У 60-летнего командира гражданского Ми-8 Бориса Жилина на работе случился конфликт с коллегой, который занимался обслуживанием его вертолета. Во время спора пилот сел за штурвал и попытался сбить оппонента стойкой шасси, но промахнулся.

Узнав об инциденте, начальство объявило Жилину выговор и решило премии, однако россиянин решил пожаловаться на руководство в Роспотребнадзор. По словам мужчины, пилоты «Ямала» систематически перерабатывают норму летных часов, а компания скрывает от контролирующих органов факты поломок и аварийных посадок и заставляет своих сотрудников экономить топливо.

Ранее в августе стало известно о драке двух пилотов авиакомпании Air France во время полета. Сообщалось, что командир экипажа и второй пилот поссорились сразу после взлета — они схватили друг друга за грудки, а затем один из них ударил другого.

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Дарья Рыбак
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