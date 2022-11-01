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15:12, 1 ноября 2022Россия

В России младенец распух из-за гигантской опухоли

Врачи онкодиспансера в Балашихе удалили гигантскую опухоль у ударившегося ребенка

Фото: пресс-служба Московского областного онкологического диспансера в Балашихе

Гигантская опухоль весом более двух килограммов, составлявшая 25 процентов от веса ребенка, выросла на теле младенца из Подмосковья, который учился ходить. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного онкологического диспансера в Балашихе.

Родители годовалого ребенка обратились к врачам после того, как заметили, что живот младенца сильно распух. Диагностика показала, что в организме ребенка появилось образование. Малышу прописали химиотерапию, но эффекта от нее не последовало. После этого ребенка направили в хирургию.

«Во время операции мы обнаружили гигантских размеров опухоль правой почки. Она шла от печени до малого таза. Новообразование практически полностью разрушило почку. Мы удалили его вместе с остатками органа единым блоком без вскрытия капсулы», — рассказал детский хирург Владимир Стрыков, уточнив, что размер опухоли составлял 20х16х14 сантиметров. По его предположению, опухоль могла разрастись до таких размеров всего за несколько недель. Причиной ее появления могло стать падение, во время которого ребенок ударился животом или поясницей.

После операции живот младенца вернулся к нормальным размерам. Дальнейшие исследования покажут, нуждается ли ребенок в химиотерапии.

Ранее сообщалось, что врачи удалили из живота россиянки опухоль размером с двухлетнего ребенка. Новообразование росло в организме женщины 15 лет.

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Варвара Родикова
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