Исполнителя убийства вора в законе Альберта Рыжего осудят в Москве

В Москве осудят исполнителя убийства вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе

В Москве суд рассмотрит дело в отношении Матлаба Султанова об исполнении убийства вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Мужчина обвиняется по пунктам «ж,з» части 1 статьи 105 (Убийство), части 2 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и части 4 статьи 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ.

Об убийстве стало известно днем 12 апреля 2021 года. В московском спортзале был застрелен петербургский вор в законе. Наемный убийца пронес в здание оружие и пять раз выстрелил мужчине в спину. На кадрах из центра заметно, что находившиеся в зале люди начали выбегать из помещения после случившегося. За ними убежал и сам киллер, взяв с собой красный рюкзак. Он уехал на общественном транспорте и поменялся с прохожим куртками за деньги.

Отмечается, что соучастники преступления использовали поддельные документы и конспирацию. Султанов заранее арендовал квартиру, где жил вор в законе, приобрел абонемент в фитнес-клуб, изучал образ жизни будущей жертвы и маршрут своего отступления. Кроме того, мотивом для убийства стала предпринимательская деятельность потерпевшего.