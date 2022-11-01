Денежные переводы из России в одну страну резко выросли

ЦБ Армении: чистый приток денежных средств из России вырос на 155% с начала года

С января по сентябрь 2022 года россияне перевели в банки Армении 1,7 миллиарда долларов. Соответствующие цифры привел директор макроэкономического департамента Центрального банка республики Армен Нурбекян, пишет РИА Новости.

Так, чистый приток денежных средств из России вырос на 155 процентов в годовом выражении. По словам эксперта, «это очень большая цифра», добавив, что данный показатель напрямую влияет на формируемый в Армении валютный курс. С начала марта армянский драм значительно укрепился по отношению к доллару, курс вырос на 28 процентов.

Россияне начали массово переводить деньги в другие страны на фоне начала военных действий на Украине и последующей за ними частичной мобилизации. Например, в текущем году россияне перевели в Грузию 1,135 миллиарда долларов (70,8 миллиарда рублей), что в четыре раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года.

Россия также стала лидером по объему денежных переводов в Казахстан. Только в сентябре было совершено 103 тысячи транзакций на 36 миллиардов тенге (4,8 миллиарда рублей). Это больше на 11,1 процента по числу и на 8,4 процента по объему по сравнению с августом. За год показатели взлетели в четыре и десять раз соответственно.

Также с начала года 67 тысяч россиян открыли счета в банках Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, в январе-сентябре в республику въехали 318 тысяч 150 россиян, 189 тысяч 175 — во втором квартале.