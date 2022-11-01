Жителя Подмосковья задержали за убийство товарища на детской площадке

В Подмосковье задержали 32-летнего мужчину за избиение до смерти друга на детской площадке

В Московской области задержали 32-летнего местного жителя за убийство друга на детской площадке. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 9 октября товарищи поссорились на площадке в городе Старая Купавна. Тогда фигурант нанес жертве несколько ударов по голове, причинив тяжелые травмы. Потерпевший скончался 27 октября в больнице.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Задержанный признал вину. Ему назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее стало известно, что в Хабаровске россиянин предстанет перед судом за убийство друга кирпичом.