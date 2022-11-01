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17:42, 1 ноября 2022Россия

Крупный пожар на рынке стройматериалов в Москве сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на Николо-Хованском строительном рынке в Москве

Очевидцы сняли на видео крупный пожар на Николо-Хованском оптовом строительном рынке в Москве. Кадры во вторник, 1 ноября, публикует «Москва 24» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как в районе торговых рядов поднимается большой столб дыма. В столичном главке МЧС рассказали, что площадь пожара составила около 150 квадратных метров. В 16:21 возгорание было локализовано.

Информации о пострадавших пока не поступало.

29 октября мощный пожар вспыхнул на хладокомбинате в Дмитрове Московской области. По данным МЧС, возгорание произошло в цеху по производству креветок.

Евгения Куликова
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