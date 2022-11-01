Российская блогерша высмеяла жалобы Решетовой на отсутствие денег от Тимати

Блогерша Лена Миро заявила, что модель Анастасия Решетова должна обеспечивать себя сама

Популярная российская блогерша Лена Миро высмеяла жалобы модели Анастасии Решетовой на отсутствие денег от рэпера Тимати. Соответствующим мнением она поделилась в своем аккаунте на блог-платформе «Живой журнал».

В интервью журналистке Надежде Стрелец 26-летняя знаменитость рассказала, что на данный момент артист ее никак не обеспечивает. «Когда мы разошлись, он первые месяцы оплачивал мою охрану, расходы на ребенка. Если он с ним отдыхает, это он оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной, это все на мне. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная, мы снимаем ее несколько лет», — рассказала она.

Однако, по мнению Миро, Решетова должна обеспечивать себя сама. «Вполне логично, что когда общий ребенок у отца или бабушки, все расходы — на них. Когда ребенок с мамой — вполне дееспособная Решетова должна сама решать возникающие проблемы», — заявила инфлюэнсерша.

Кроме того, автор материала отметила, что Решетовой надо было наладить отношения с матерью певца Симоной Юнусовой, как это сделала, в свою очередь, Алена Шишкова. Известно, что последняя воспитывает дочь от Тимати Алису. «В итоге Настя осталась на бобах. Теперь жалуется — денег ей не дают. А чего жаловаться-то? У нее был выбор. Вот Шишкова сидит у валиде Яковлевны и ей не нужно думать о том, как обеспечить себя и дочь», — заключила Миро.

В октябре Анастасия Решетова раскрыла источник своего дохода. Так, данный момент модель зарабатывает на сети собственных салонов красоты Inhype Beauty Zone, которую она основала пять лет назад. Плюс ко всему, по словам манекенщицы, она владеет брендом нижнего белья Geisha.