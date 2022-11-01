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17:03, 1 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 10 лет за убийство пасынка ножом на глазах у внука

В Удмуртии 65-летнего россиянина осудили на 10 лет за убийство пасынка на глазах у внука

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии 65-летнего жителя Селтинского района осудили на 10 лет колонии строгого режима за убийство сына жены и угрозу убийством внуку. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 15 января этого года россиянин выпивал спиртное вместе с пасынком. Между ними возник конфликт, во время которого фигурант взял нож и на глазах у внука несколько раз ударил оппонента ножом. Тот скончался на месте.

При этом когда внук попросил дедушку прекратить убивать отца, тот показал ему нож и пригрозил расправой и ему.

1 ноября сообщалось, что в Омске пенсионер зарезал жену на глазах у 11-летнего внука и попытался покончить с собой.

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Елизавета Новикова
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