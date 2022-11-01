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07:00, 1 ноября 2022Забота о себе

Сексолог назвала главную ошибку 40-летних девственников

Сексолог Алони: люди остаются девственниками до 40 лет из-за пережитого в юности кризиса

Фото: unsplash

Люди могут оставаться девственниками до 40 лет из-за кризиса, пережитого в юности, рассказала израильский сексолог Ронит Алони. Главную ошибку, которую допускают такие люди, она назвала в беседе с изданием Ynet.

По словам Алони, к такому исходу приводит сочетание нескольких обстоятельств. «Как правило, эти люди пережили кризис в том возрасте, когда большинство людей строит романтические отношения. Когда они преодолевают кризис и хотят начать встречаться с кем-то, их смущает, что они дожили до зрелости без романтического опыта», — объяснила она.

В итоге, продолжила сексолог, чувство стыда и смущения мешает встретить 40-летним одиночкам потенциального партнера. «В такую ситуацию попадают люди, которым недостает социальных и коммуникативных навыков, чтобы строить отношения. Они ошибаются, думая, что отношений нет из-за отсутствия сексуального опыта — на самом деле им нужно учиться общению», — заключила Алони.

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Александра Лисица
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