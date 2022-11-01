В VK рассказали о новой функции

В VK рассказали об интеграции «Одноклассников» с сервисом VK Клипы

Интеграция соцсети «Одноклассники» (ОК) с сервисом VK Клипы позволит познакомить с увлекальным вертикальным форматом большее количество пользователей, заявила СЕО «ВКонтакте», VK Звонки и VK Клипы Марина Краснова. Об этом сообщается в имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру» пресс-релизе.

Рассказывая о развитии сервиса, представитель платформы указала, что VK Клипы демонстрируют непрерывный рост. По ее словам, в третьем квартале ежедневные просмотры подскочили в 2,5 раза и составили 717 миллионов, тогда как количество опубликованных клипов выросло более чем в четыре раза. На интерес к сервису указывает и тот факт, что число создателей контента увеличилось в 2,2 раза.

Краснова отметила, что и вовлеченность аудитории растет — пользователи стали ставить лайки на 50 процентов чаще. «Мы уверены, что интеграция VK Клипов в соцсеть "Одноклассники" позволит еще большему количеству зрителей оценить увлекательный вертикальный формат», — отметила СЕО «ВКонтакте», добавив, что в компании уже задумались об интеграции продукта и в другие сервисы экосистемы, например, в VK Play.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила возможность просмотра вертикальных видео из сервиса VK Клипы. Новая функция стала доступна в мобильных приложениях на iOS и Android.