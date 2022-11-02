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11:02, 2 ноября 2022Путешествия

Россиянам стало доступно в два раза больше зарубежных стран с прямыми рейсами

«Туту.ру»: россиянам стали доступны 32 зарубежных направления на прямых рейсах

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россиянам стало доступно в два раза больше зарубежных направлений с прямыми рейсами по сравнению с апрелем 2022 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление пресс-службы сервиса поездок «Туту.ру».

Так, в конце апреля прямыми рейсами из России можно было улететь лишь в 15 стран, с конца октября — в 32 страны. Среди них — Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Куба, Лаос, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия.

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По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, сейчас отечественные авиаперевозчики активно решают проблемы со страхованием и выкупают зарубежные самолеты.

«Если в июне у российских авиакомпаний было примерно 44 самолета зарубежного производства, которые могли выполнять международные рейсы, то сейчас есть уже 89 таких воздушных судов», — заявил он. Таким образом, возможности для зарубежных путешествий расширились, но все же объем перевозки пока ограничен, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что власти еще одной азиатской страны, Мьянмы, захотели в ближайшее время возобновить регулярное авиасообщение с Россией. Ожидается, что национальный перевозчик страны — Myanmar National Airlines — до конца 2022 года начнет совершать полеты из Янгона в Москву.

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Валентина Процкова
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