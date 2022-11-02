Индия обошла Европу по морским закупкам российской нефти

Vortexa: в октябре Индия впервые обошла Европу по морским поставкам российской нефти

В октябре Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию, а та, в свою очередь, впервые в истории обошла Европу по морским поставкам российской нефти. Об этом со ссылкой на данные компании по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа по всему миру Vortexa пишет РИА Новости.

Российские компании отправили в Индию 946 тысяч баррелей в сутки, это 22 процента от всего нефтяного импорта страны. Доля Ирака опустилась до 20,5 процента, а Саудовской Аравии — до 16 процентов.

Общий объем покупок нефти Индией вырос в октябре на пять процентов по сравнению с сентябрем, при этом рост поставок из России составил восемь процентов. В абсолютных цифрах страна почти догнала Китай, который за тот же месяц импортировал более миллиона баррелей в день от российских поставщиков.

Поставки по морю в Индию оказались на 34 процента выше, чем в страны Евросоюза, что свидетельствует о резком отказе европейских компаний от закупок российского сырья перед вступлением в силу частичного эмбарго в декабре. Эту информацию подтверждает сокращение общего экспорта нефти из России в октябре на два процента по сравнению с предыдущим месяцем, о чем ранее сообщал «Коммерсантъ».

По оценкам аналитиков Vortexa, индийский импорт российской нефти в декабре также может просесть, поскольку одновременно с частичным эмбарго западные страны планируют ввести ограничения на поставки. Нехватка танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов станет одной из самых больших трудностей.