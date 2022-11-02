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12:02, 2 ноября 2022Бывший СССР

В Казахстане обеспокоились рабством

В Казахстане создадут закон «О противодействии торговле людьми» для защиты мигрантов

Фото: PxHere

Власти Казахстана создадут закон «О противодействии торговле людьми» для укрепления защиты рабочих-мигрантов. Рабством обеспокоился министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, передает «Sputnik Казахстан».

«На сегодня Казахстан является участником более 60 многосторонних договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием современным формам рабства. Все разрозненно. Специального закона нет. Полной правовой информацией не владеют даже сотрудники госорганов, не говоря о жертвах», — заявил он.

Ахметжанов также уточнил, что при разработке законопроекта будут определены такие понятия, как «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми» и «уязвимое положение».

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По словам министра, в стране пока еще не определены уполномоченные органы. Он сообщил, сославшись на информацию неправительственных и международных организаций, что количество жертв от трудовой и сексуальной эксплуатации в несколько раз превышает число уголовных дел. Как утверждает Ахметжанов, МВД Казахстана перестраивает свою работу на проблемно-ориентированный подход.

В августе десять граждан Узбекистана попали в трудовое рабство в Казахстане. Узбекские дипломаты помогли им вернуться в страну. Они находились в одном из частных домов, где их удерживали под угрозой расправы. Кроме того, 33-летний житель Алматинской области попытался продать свою гражданскую супругу в сексуальное рабство в одну из местных саун. Ее стоимость он оценил в 150 долларов.

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Кристина Есикова
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