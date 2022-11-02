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19:52, 2 ноября 2022Мир

Чучело Лиз Трасс с салатом латук сожгут в Ночь Гая Фокса

В Великобритании сожгут чучело Лиз Трасс с салатом латук в Ночь Гая Фокса

Фото: Hannah McKay / Reuters

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с улыбающимся салатом латук и надписью «Я боец, а не трус» сожгут в рамках традиции. Об этом сообщает The Guardian.

Фигура высотой 11 метров будет сожжена в Ночь Гая Фокса 5 ноября в Эденбридже в соответствии с ежегодной традицией выбирать общественного деятеля для высмеивания. Праздник начнется вечером с факельного шествия, возглавляемого костровым епископом, хором и чучелами общественных деятелей, среди которых Гай Фокс, генерал Вульф и Анна Болейн с головой, спрятанной под мышкой.

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Чучело Трасс снарядили картонной коробкой, в которой находятся прощальная открытка, копия Книги рекордов Гиннесса за самое короткое премьерство в истории, красная кепка «Сделаем Британию великой снова» и чек на 115 тысяч фунтов стерлингов (133 271 доллар) в связи с бессрочным финансированием, предоставляемым бывшим премьер-министрам.

20 октября Трасс объявила о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. Она заявила, что не справляется с возложенными на нее обязанностями. Ее премьерство стало самым непродолжительным в истории королевства.

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Анжелика Бережная
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