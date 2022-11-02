Байден назвал срок нахождения американских войск в Польше
Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше надолго
Президент США Джо Байден рассказал, как долго американские войска будут находится на территории Польши. Об этом сообщает РИА Новости.
«Они там надолго», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста.
О том, что в Польшу прибыли дополнительные американские войска, стало известно в начале февраля.
Ранее Пентагон опроверг предположения, что Сухопутные войска США в Польше занимаются подготовкой и обучением украинских военнослужащих.
Также в Белом доме отметили, что украинские военные взаимодействуют со своими американскими коллегами в Польше по вопросам поставок вооружений из западных стран Киеву.