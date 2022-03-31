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США отвергли подготовку украинских военных в Польше

Пентагон пояснил, что Сухопутные войска США не занимаются подготовкой украинцев в Польше

Фото: Shutterstock

Пентагон отверг предположения, что Сухопутные войска США занимаются подготовкой и обучением украинских военнослужащих в Польше. Слова начальника штаба американских Сухопутных войск Джеймса Макконвилла приводит ТАСС.

«Армия США не занимается на данном этапе подготовкой украинских солдат или воинских подразделений в Польше», — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден, выступая перед американскими военными в Польше, оговорился, что допускает их отправку на Украину. Позднее он пояснил, что имел в виду помощь в подготовке украинских солдат на польской территории.

В Белом доме также прокомментировали слова президента, отметив, что украинские военные взаимодействуют со своими американскими коллегами в Польше по вопросам поставок вооружений из западных стран Киеву.

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Антон Похиляк
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