Байден объяснил свою «оговорку» об отправке военных США на Украину

Байден заверил, что в Польше не говорил о возможности отправки военных США на Украину

Президент США Джо Байден объяснил свою «оговорку» во время выступления в Польше на прошлой неделе перед американскими военнослужащими о возможности отправки военных США на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Байден, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что говорил с военными о помощи в подготовке украинских солдат в Польше. Он добавил, что делал заявления именно в таком контексте. «Я имел в виду то, что они встретятся и поговорят с украинскими военными в Польше», — заверил президент.

Ранее сообщалось, что Байден оговорился, выступая перед американскими военными на базе в Жешуве. Американский лидер «допустил» отправку десантников США на Украину — так, он заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами, когда они будут «там». Идет ли речь об Украине, Байден не пояснил.

Позже официальный представитель Белого дома пояснил, что Вашингтон придерживается своей неизменной позиции и не собирается отправлять войска на Украину.

