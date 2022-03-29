В Белом доме раскрыли детали контактов американских военных с ВСУ в Польше

CNN: военные США и Украины в Польше взаимодействуют по поставкам вооружений Киеву

Украинские военные взаимодействуют со своими американскими коллегами в Польше по вопросам поставок вооружений из западных стран Киеву. Телеканал CNN сообщил, что таким образом представитель Белого дома прокомментировал противоречивые слова президента США Джо Байдена о помощи украинским военнослужащим, передает ТАСС.

По его словам, военные США и Украины в Польше контактируют по вопросу вооружений на регулярной основе.

26 марта сообщалось, что Байден оговорился, выступая перед американскими военными на базе в польском Жешуве. Американский лидер «допустил» отправку десантников США на Украину — так, он заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами, когда они будут «там». Идет ли речь об Украине, Байден не пояснил.

Позже Байден объяснил свою «оговорку» во время выступления в Польше о возможности отправки военных США на Украину. Байден, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что говорил с военными о помощи в подготовке украинских солдат в Польше. Он добавил, что делал заявления именно в таком контексте. «Я имел в виду то, что они встретятся и поговорят с украинскими военными в Польше», — заверил президент.

