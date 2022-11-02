Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 2 ноября 2022Россия

В Крыму ответили на желание Зеленского увидеть море на полуострове

Крючков ответил на желание Зеленского посетить Крым летом фразой «камера давно готова»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Крыма ответили на желание президента Украины Владимира Зеленского летом увидеть море на полуострове. Советник главы российского региона Олег Крючков в Telegram-канале отреагировал на заявление политика фразой «камера давно готова».

Крючков уточнил, что в Крыму Зеленского «ждут».

Ранее президент Украины в интервью Чешскому телевидению признался, что намеревается посетить Крым. Согласно планам Зеленского, это должно случиться «после победы» Украины.

Также украинский лидер в интервью призвал не бояться ядерной войны. «Я считаю, что бояться этого не надо, не надо бояться Россию», — отметил Зеленский.

В конце октября сенатор Сергей Цеков сообщил, что в Крыму национализируют виллу президента Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны
Король Карл III начал торговать мешками для сбора собачьих фекалий
Российский «Космос-2563» вышел на орбиту
СКР возбудил дело в отношении напавшего на школу в Рыбинске россиянина
В Европе рекордно упало производство
На месте ЧП на «Северном потоке» нашли техногенные кратеры
Актриса сериала «Друзья» рассказала о жизни с неизлечимой болезнью
VK познакомит пользователей с Россией
Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»
Россиян предупредили о рассылке вирусов от имени госорганов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.