В Крыму ответили на желание Зеленского увидеть море на полуострове

Крючков ответил на желание Зеленского посетить Крым летом фразой «камера давно готова»

Власти Крыма ответили на желание президента Украины Владимира Зеленского летом увидеть море на полуострове. Советник главы российского региона Олег Крючков в Telegram-канале отреагировал на заявление политика фразой «камера давно готова».

Крючков уточнил, что в Крыму Зеленского «ждут».

Ранее президент Украины в интервью Чешскому телевидению признался, что намеревается посетить Крым. Согласно планам Зеленского, это должно случиться «после победы» Украины.

Также украинский лидер в интервью призвал не бояться ядерной войны. «Я считаю, что бояться этого не надо, не надо бояться Россию», — отметил Зеленский.

В конце октября сенатор Сергей Цеков сообщил, что в Крыму национализируют виллу президента Украины.