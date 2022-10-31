Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:46, 31 октября 2022Среда обитания

В Совфеде рассказали о судьбе виллы Зеленского в Крыму

Сенатор Цеков заявил, что в Крыму национализируют виллу президента Украины Зеленского

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Вилла президента Украины Владимира Зеленского, расположенная под Ялтой в Крыму, подпадет под национализацию. О судьбе недвижимости рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Ura.ru.

«Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество Республики Крым», — заявил сенатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать три компании на территории республики, которые ранее принадлежали украинским политикам и бизнесменам — «РусЛайн Ко», бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Руководитель региона подпишет соответствующее решение 1 ноября.

18 октября также сообщалось, что крымские власти вновь задумались о национализации квартиры жены Зеленского Елены в поселке Ливадия. Если будет доказано, что объект соответствует необходимым критериям, он будет изъят в пользу государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Найден снижающий за два часа симптомы депрессии препарат
В Москве женщина спускалась по простыне из окна и разбилась
В Совфеде рассказали о судьбе виллы Зеленского в Крыму
Названа средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме
Футболист клуба РПЛ рассказал о походе в военкомат после получения повестки
Названы самые популярные сериалы среди россиян
Норвегия повысит уровень боеготовности из-за спецоперации на Украине
Российский суд дал 15 лет мужчине за убийство и расчленение друга-инвалида
США предложили ЕС присоединиться к экспортным ограничениям против Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.