В Совфеде рассказали о судьбе виллы Зеленского в Крыму

Сенатор Цеков заявил, что в Крыму национализируют виллу президента Украины Зеленского

Вилла президента Украины Владимира Зеленского, расположенная под Ялтой в Крыму, подпадет под национализацию. О судьбе недвижимости рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Ura.ru.

«Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество Республики Крым», — заявил сенатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать три компании на территории республики, которые ранее принадлежали украинским политикам и бизнесменам — «РусЛайн Ко», бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Руководитель региона подпишет соответствующее решение 1 ноября.

18 октября также сообщалось, что крымские власти вновь задумались о национализации квартиры жены Зеленского Елены в поселке Ливадия. Если будет доказано, что объект соответствует необходимым критериям, он будет изъят в пользу государства.