Пентагон допустил конец режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки КНДР
Глава Пентагона Остин: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына
Любая ядерная атака против США и их союзников со стороны КНДР приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе переговоров со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, любая ядерная атака против США или их союзников и партнеров является недопустимой и закончится концом режима Ким Чен Ына.
Ранее США пообещали Южной Корее задействовать весь спектр своих военных возможностей, в том числе ядерное оружие, для «расширенного сдерживания» КНДР. Стороны заявили, что ядерная атака со стороны Северной Кореи получит отпор.