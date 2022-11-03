Пентагон допустил конец режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки КНДР

Глава Пентагона Остин: ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына

Любая ядерная атака против США и их союзников со стороны КНДР приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе переговоров со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, любая ядерная атака против США или их союзников и партнеров является недопустимой и закончится концом режима Ким Чен Ына.

Ранее США пообещали Южной Корее задействовать весь спектр своих военных возможностей, в том числе ядерное оружие, для «расширенного сдерживания» КНДР. Стороны заявили, что ядерная атака со стороны Северной Кореи получит отпор.