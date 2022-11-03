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09:45, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

В США заявили о риске полномасштабного конфликта НАТО и России

19FortyFive: из-за гибели солдат США на Украине может начаться конфликт между НАТО и РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Переброска военных из США на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия способна перерасти в полномасштабное столкновение НАТО и России. Об этом в статье для издания 19FortyFive пишет обозреватель Джек Бакби.

«Несмотря на то что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку, если будет ранен американский солдат», — заявил автор.

При этом остается неясным, что произойдет, если солдаты из США погибнут в результате российского удара — это можно рассматривать как нападение на НАТО, что обернется ответом военного блока и полномасштабным конфликтом с Россией. В этом случае Штаты могли заранее разработать план для «такого поворота событий».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в статье для 19FortyFive обратился к Вашингтону с просьбой объяснить причину наращивания сил НАТО во главе с Соединенными Штатами в Восточной Европе и размещения войск рядом с Украиной. Он напомнил, что глава Белого дома Джо Байден заявлял, что США не намерены отправлять американские войска для участия в российско-украинском конфликте, однако Штаты разместили 100 тысяч солдат на территории Восточной Европы.

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Варвара Кошечкина
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