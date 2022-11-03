В Европе задним числом обложат налогом 90 процентов сверхприбыли энергокомпаний

Министр Скрекас: Греция задним числом обложит налогом 90% сверхприбыли энергокомпаний

Власти Греции решили задним числом обложить налогом в 90 процентов сверхприбыли, полученные энергокомпаниями на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас. Его цитирует Reuters.

«Мы являемся первым государством — членом Европейского союза, которое задним числом с октября 2021 года по июнь 2022 года облагает налогом сверхдоходы энергокомпаний по ставке 90 процентов», — заявил Скрекас.

По его словам, сумма сбора за указанный период составит 373,55 миллиона евро, исходя из оценки прибыли Управляющего органа в сфере энергетики (RAE).

Министр пояснил, что деньги будут направлены в Фонд энергетического перехода и будут добавлены к тем, что уже изъяты из сверхприбыли энергетических компаний с июля 2022 года по сегодняшний день.

«Таким образом, сверхдоходы, полученные [в государственную кассу] от энергетических компаний за период с октября 2021 года по октябрь 2022 года, достигнут 2,69 миллиарда евро», — отметил министр.

Ранее Скрекас рассказал, что Греции удалось снизить спрос на газ более чем на 14 процентов за последние месяцы в рамках предложения Еврокомиссии по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов.

