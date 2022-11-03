Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:12, 3 ноября 2022Забота о себе

Сексолог назвала главную ошибку женщин при попытке вернуть в пару страсть

Сексолог Молния: встряски в интимной жизни могут привести к шоку у партнера

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Внезапные встряски и попытки освежить интимную жизнь могут привести к культурному шоку у партнера, предупредила сексолог Катерина Молния. Главную ошибку женщин при попытке вернуть в пару страсть она назвала в беседе с Life.

По ее словам, если в паре не было очевидных конфликтов, а сексуальные отношения между партнерами сошли на нет, нужно совместно попытаться найти причину случившегося. «Желание не пропадает само по себе, так как сексуальность — это центральный аспект бытия человека. Оно пропадает под воздействием кучи социальных, психологических и физических факторов, и организм просто отключает эту функцию, потому что "выжить" ему сейчас главнее, чем получить удовольствие и размножаться», — объяснила она.

Сексолог отметила, что, заметив охлаждение со стороны партнера, человек может впасть в панику и испытать вину за происходящее. В пример Молния привела женщин, «которые могут устроить человеку культурный шок, притащив его на секс-вечеринку или флиртуя с незнакомцами». Сексолог попросила избегать подобной навязчивости в отношениях.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева посоветовала откровенно говорить о желаниях и научила правилам оральных ласк. По ее словам, многие мужчины стесняются признаться в том, что хотят заняться оральным сексом и доставить женщине удовольствие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Раскрыта схема мошенничества с вирусной рассылкой писем от «госорганов»
Путешествующая по Италии россиянка назвала отличия итальянских мужчин от русских
В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии
L'oreal опровергла отказ от рекламы в Twitter из-за политики Маска
Сексолог назвала главную ошибку женщин при попытке вернуть в пару страсть
Уволенный за флирт с учениками учитель устроился в другую школу под чужим именем
Илон Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter
Эрдоган назвал срок завершения строительства трубопровода в Черном море
Порноактриса-трансгендер сочла свои тестикулы биоугрозой и смыла их в унитаз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.