Сексолог назвала главную ошибку женщин при попытке вернуть в пару страсть

Сексолог Молния: встряски в интимной жизни могут привести к шоку у партнера

Внезапные встряски и попытки освежить интимную жизнь могут привести к культурному шоку у партнера, предупредила сексолог Катерина Молния. Главную ошибку женщин при попытке вернуть в пару страсть она назвала в беседе с Life.

По ее словам, если в паре не было очевидных конфликтов, а сексуальные отношения между партнерами сошли на нет, нужно совместно попытаться найти причину случившегося. «Желание не пропадает само по себе, так как сексуальность — это центральный аспект бытия человека. Оно пропадает под воздействием кучи социальных, психологических и физических факторов, и организм просто отключает эту функцию, потому что "выжить" ему сейчас главнее, чем получить удовольствие и размножаться», — объяснила она.

Сексолог отметила, что, заметив охлаждение со стороны партнера, человек может впасть в панику и испытать вину за происходящее. В пример Молния привела женщин, «которые могут устроить человеку культурный шок, притащив его на секс-вечеринку или флиртуя с незнакомцами». Сексолог попросила избегать подобной навязчивости в отношениях.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева посоветовала откровенно говорить о желаниях и научила правилам оральных ласк. По ее словам, многие мужчины стесняются признаться в том, что хотят заняться оральным сексом и доставить женщине удовольствие.