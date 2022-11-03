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10:32, 3 ноября 2022Ценности

Алеся Кафельникова снялась без макияжа с дочерью в ванной

Модель Алеся Кафельникова показала фото с годовалой дочерью во время чистки зубов

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своей годовалой дочерью Киарой в ванной комнате. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) в четверг, 3 ноября.

На размещенном кадра 24-летняя манекенщица снимает сидящего в раковине ребенка во время чистки зубов на камеру смартфона. При этом попадает в кадр через зеркало и сама Кафельникова, она запечатлевает себя вместе с девочкой. На фото видно, что Алеся одета в белый банный халат, ее волосы убраны в хвост, а на лице отсутствует макияж.

В августе Алеся Кафельникова раскрыла секрет похудения после рождения дочери. По словам знаменитости, впервые за пять лет она стала весить 49 килограммов. В сторис девушка объяснила, что поддерживать форму ей помогают постоянные тренировки и полезные пищевые привычки.

В июле 2021 года Кафельникова впервые рассказала подробности о своем ребенке. У 22-летней на тот момент знаменитости родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина, за которого она вышла замуж 22 мая 2020 года в Москве.

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Карина Черных
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