Опубликована карта боевых действий на Украине на 3 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 3 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 3 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: телеграм-канал «ТАСС»

За минувшие сутки российские военные отразили пять атак украинских мотопехотных бригад на николаево-криворожском направлении, также Украина безуспешно пыталась наступать на купянском направлении, в результате чего потеряла 130 бойцов. В свою очередь, потери ВСУ на красно-лиманском направлении составили 200 человек убитыми и 120 человек ранеными. Российские войска наступают на южно-донецком направлении, Украине не удалось остановить атаку, отчитались в Минобороны и добавили, что в Херсонской области сбит украинский Ми-8.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 330 самолетов, 168 вертолетов, 2422 БПЛА, 384 зенитных ракетных комплекса, 6297 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 6986 единиц специальной военной автомобильной техники.