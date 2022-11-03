В Белоруссии из дымососа собрали «уникальный листосос»

Коммунальные службы Гродно начали собирать кустарную технику

Коммунальные службы белорусского Гродно начали собирать кустарную технику. Об этом сообщает канал «Гродно Плюс».

В частности, сотрудниками коммунальных служб была создана уникальная машина, которая должна упростить труд дворников. Ее собрали из дымососа, который обычно используется в лифтовом хозяйстве, и тракторного прицепа. Дымосос всасывает листья, которые отправляются в прицеп, и позволяет использовать труд двух человек вместо 15. Машину назвали «уникальным листососом».

Также коммунальщики рассказали, что изобретение позволило им серьезно сократить затраты на используемую технику. Они отметили, что работы по переоборудованию обошлись им в 500 белорусских рублей (12 198 российских рублей), в то время как новый садово-парковый пылесос обошелся бы городу в 8000 белорусских рублей (195 163 российских рубля). Коммунальщики планируют собрать еще три «листососа».

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