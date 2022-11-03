ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи

Bloomberg: в ноябре ЕС представит механизм помощи Киеву на $17,5 млрд в 2023 году

В ноябре Европейский союз (ЕС) представит механизм помощи Киеву, в рамках которого направит миллиарды долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия утвердит план по выделению 17,5 миллиарда долларов Украине. Отмечается, что украинская сторона сможет получить первый платеж в январе 2023 года.

Кроме того, обещанные Киеву в мае этого года 3 миллиона евро еще должны одобрить страны-участницы объединения.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделил Украине 25,5 миллиона евро. Уточняется, что эти средства планируется потратить на восстановление пострадавшей энергосистемы.