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14:29, 3 ноября 2022Мир

ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи

Bloomberg: в ноябре ЕС представит механизм помощи Киеву на $17,5 млрд в 2023 году

Фото: Reuters

В ноябре Европейский союз (ЕС) представит механизм помощи Киеву, в рамках которого направит миллиарды долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия утвердит план по выделению 17,5 миллиарда долларов Украине. Отмечается, что украинская сторона сможет получить первый платеж в январе 2023 года.

Кроме того, обещанные Киеву в мае этого года 3 миллиона евро еще должны одобрить страны-участницы объединения.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделил Украине 25,5 миллиона евро. Уточняется, что эти средства планируется потратить на восстановление пострадавшей энергосистемы.

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Анастасия Заикина
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