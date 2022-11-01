Евросоюз выделил Киеву миллионы евро

Евросоюз экстренно выделил Украине 25,5 миллиона евро для поддержания энергосистемы

Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине 25,5 миллиона евро для поддержания энергосистемы. Об этом рассказала Еврокомиссия, передает ТАСС.

Как заявила по итогам визита в Киев еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро.

«В дополнение к оборудованию ЕС выделил 25,5 миллиона евро, чтобы покрыть экстренные нужды [местной энергосистемы] через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия», — заявила она.

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал о выделении ведомством более 47 миллионов долларов американской компании для того, чтобы она оказала Украине помощь в разминировании. «Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.