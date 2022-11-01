Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 1 ноября 2022Мир

Госдеп выделил более 47 миллионов долларов помощи Украине

Госдеп выделил $47,6 миллиона компании Tetratec Inc для помощи в разминировании Украины

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал о выделении ведомством более 47 миллионов долларов американской компании для того, чтобы она оказала Украине помощь в разминировании, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США не ищут с Россией конфликта из-за Украины и нацелены на переговорное решение касательно украинского кризиса. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву оружием, техникой и боеприпасами, чтобы Украина «смогла развить свои военные успехи на поле боя».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ответили на сообщения о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию
Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России
Евросоюз выделил Киеву миллионы евро
Путин поручил подумать о строительстве дороги от «Архыза» до «Красной Поляны»
Украинцам посоветовали массово выселяться из городов
Россия призвала ООН стать гарантом зерновой сделки
На Украине ограничили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о «неизбежной атаке» из Ирана
Укравший ноутбук вор прислал владельцу сообщение с извинениями и нужный файл
В Турции «испытали шок» после решения России по зерновой сделке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.