Госдеп выделил более 47 миллионов долларов помощи Украине

Госдеп выделил $47,6 миллиона компании Tetratec Inc для помощи в разминировании Украины

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал о выделении ведомством более 47 миллионов долларов американской компании для того, чтобы она оказала Украине помощь в разминировании, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США не ищут с Россией конфликта из-за Украины и нацелены на переговорное решение касательно украинского кризиса. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву оружием, техникой и боеприпасами, чтобы Украина «смогла развить свои военные успехи на поле боя».