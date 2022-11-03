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15:46, 3 ноября 2022Мир

Все больше немцев стали соглашаться с российской позицией по Украине

Spiegel: 40% немцев согласны, что спецоперация на Украине была ответом на провокации НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alex Kraus / Reuters

Все больше немцев стали соглашаться с российской позицией по украинскому конфликту. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное некоммерческим центром мониторинга, анализа и стратегии (Cemas).

Так, 40 процентов респондентов полностью или частично согласились с утверждением, что начало спецоперации на Украине было безальтернативным ответом России на провокацию НАТО. Это на 11 процентов больше, чем в апреле. При этом 44 процента полностью или частично убеждены, что российский лидер Владимир Путин действует против «глобальной элиты», которая «дергает за ниточки на заднем плане». 9 процентов немцев убеждены, что спецоперация была «необходима для устранения фашистского правительства».

Вместе с тем, по данным исследования, российскую позицию в большей степени склонны разделять жители Восточной Германии. 59 процентов уверены, что Североатлантический альянс вынудил Россию начать спецоперацию. В Западной Германии с этим согласились 35 процентов.

В рамках исследования Cemas опросил более 2200 человек в возрасте от 18 до 90 лет в период с 3 по 11 октября.

В августе обозреватель австрийской газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер указал, что в Германии и Австрии уровень поддержки России и Путина высок. Лехнер отметил, что идея о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев обманчива. У Москвы, по словам журналиста, внушительное число сторонников.

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Алина Гончарова
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