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11:26, 3 ноября 2022Мир

Названа причина изменения позиции Шольца к России

Политолог Кортунов связал изменение позиции Шольца к России с состоянием дел на фронте

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Позиция властей Германии по отношению к России действительно стала другой. Однако кардинальной смены курса ждать не стоит, считает генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причину изменения отношения Берлина к Москве.

Подход канцлера Германии Олафа Шольца к России основан на позиции всей правящей элиты страны, считает политолог.

«Мне кажется, что о каких-то принципиальных разворотах канцлера говорить не приходится или говорить преждевременно. Есть позиция правящей коалиции, есть позиции немецкого общества, есть обязательства перед союзниками, поэтому каких-то существенных поворотов мы в ближайшем будущем не увидим», — отметил он.

Возможно, сейчас у немецкого канцлера есть больше желания искать какие-то точки соприкосновения с Россией, поскольку конфликт затягивается, утверждает Андрей Кортунов.

Наверное, надежды на то, что Украина может одержать быструю победу, не оправдались. Россия идет по пути эскалации, и это создает определенную нервозность, в том числе и в Берлине

Андрей Кортуновполитолог

«Я допускаю, что тактические подвижки в позиции Шольца возможны. Вполне вероятно, что он хотел бы возобновить какие-то контакты, направленные на достижение договоренностей. При этом мы понимаем, что все-таки главную роль в такого рода попытках будут играть не европейцы, а американцы, поскольку сейчас идея стратегической автономии Европейского союза от Соединенных Штатов явно ушла куда-то на задний план. Об этом не говорят, я думаю, ожидать этого в ближайшем будущем не приходится», — заключил политолог.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам главы Турции, буквально месяц назад Шольц совершенно иначе относился к России. Однако теперь немецкий политик считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык.

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Варвара Кошечкина
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