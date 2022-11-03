Австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря в 30-й раз

Firefighters Calendar выпустила серию календарей с австралийскими пожарными на 2023 год

Организация Firefighters Calendar выпустила серию ежегодных календарей с австралийскими пожарными. Об этом «Ленте.ру» сообщил организатор проекта и директор организации Дэвид Роджерс (David Rogers).

Он отметил, что в этом году проект отмечает 30-летие с момента первого выпуска знаменитых календарей. За это время он собрал более 3,4 миллионов долларов для различных благотворительных организаций.

Календарь выпускается с 1993 года. Первый выпуск стартовал в поддержку ожогового центра одной из детских больниц.

В честь юбилея проекта шесть австралийских пожарных, принявших участие в съемках нового календаря на 2023 год, были приглашены в Лос-Анджелес. Они приняли участие в ток-шоу Келли Кларксон, а также в нескольких популярных телешоу. Кроме того, по словам Роджерса, после снятия антиковидных ограничений пожарных попросили помочь восстановить туристическую индустрию Австралии. В частности, они будут представлять авиакомпанию China Airlines на предстоящей Международной выставке туризма в Тайбэе. «В последний раз мы посещали это мероприятие до пандемии и помогли продать три тысячи поездок в Австралию», — отметил Роджерс.

Фото: David Rogers

Ежегодно компанию огнеборцам составляют дикие животные, а также собаки-спасатели из организаций Safe Haven Animal Rescue и All Breeds Canine Rescue, лошади-терапевты компании Healing Hooves и кошки из приюта Best Friends Felines. Организаторы надеются, что изображения с животными вдохновят людей взять питомца из приюта.

Новый Australian Firefighters Calendar-2023 подготовлен в 6 вариантах. На четырех из них пожарные запечатлены с различными животными. Самым популярным является календарь с коалой на обложке, он востребован фанатами по всему миру. Также в этом году вышла новая, «джинсовая» версия.

Ранее Дэвид Роджерс рассказал «Ленте.ру», что в съемках календаря принимают участие работники городских и сельских служб, а также пожарные из армии и авиации. Конкуренция за попадание на его страницы неизменно очень велика, в конкурсе участвуют специалисты со всей страны.