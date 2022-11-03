Российские силовики установили адрес координатора «Правого сектора»

В Херсонской области силовики установили адрес координатора «Правого сектора» Ларионова

В Херсонской области силовики установили адрес координатора «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Антона Ларионова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В его квартире прошли обыски. Правоохранители изъяли 2 гранаты Ф-1, 115 патронов, автомат Калашникова и 3 дымовые шашки. Помимо них в одной из комнат были обнаружены пропагандистские материалы, посвященные деятельности запрещенных в России организаций, а также амуницию снайпера.

Отмечается, что Ларионов принимал участие в Майдане. Также он курировал работу «Правого сектора» в Скадовском районе, вербовал новых участников и проводил акции против России.

21 октября сообщалось, что пособническая база организатора «Правого сектора» Яроша обнаружена в Мариуполе.