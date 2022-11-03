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11:40, 3 ноября 2022Россия

Чиновник создал фейковую страницу для оскорбления россиян

Kub Mash: глава Тамани Хорошилов создал фейковую страницу в соцсети и оскорблял россиян

Фото: Freestocks / Unsplash

Главу Тамани Краснодарского края Максима Хорошилова заподозрили в создании фейковой страницы в соцсети, с которой он оскорблял россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В профиле Иоанна Лучевникова, под именем которого, предположительно, зарегистрировался Хорошилов, был указан реальный номер телефона чиновника. Лучевников находил посты, где поднимались актуальные городские проблемы, и оскорблял горожан, адресуя им комментарии с орфографическими ошибками.

«Тебя, клизма, забыли спросить», — заявил он в ответ на слова местной жительницы. Кроме этого, Лучевников обзывал выступавших против администрации комментаторов «прихвостнями», «афиристами» и «больными зомби». Бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко и его жену интернет-тролль окрестил «прадажными шкурами», которые «прадали людей».

Авторы канала попросили Хорошилова прокомментировать ситуацию. Чиновник ответил, что не имеет отношения к комментариям Лучевникова. «Абсолютная ложь!» — заключил чиновник. Спустя две минуты аккаунт Лучевникова был удален, пишет Kub Mash.

Ранее сообщалось, что мэр города Назарово Владимир Саар посоветовал местным жителям «хвалиться, идучи срать», перепутав слова в пословице. По утверждению городской администрации, слова чиновника истолковали неверно, потому что Саар произнес их невнятно.

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Варвара Родикова
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