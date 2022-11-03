Пользователи сети описали состояние пляжей на Бали фразой «это просто ужасно»

Австралиец отдохнул на Бали и удивился количеству мусора на популярном пляже Кута

Турист из Австралии отдохнул на Бали и удивился количеству мусора на популярном пляже курорта. Снимками загрязненного побережья путешественник поделился в закрытой группе Bali Bogans в Facebook (Facebook запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает The New York Post.

Отмечается, что австралиец Митч Коннелли (Mitch Connelly) сделал две фотографии на пляже в известном районе Кута на юге острова. Турист был разочарован, обнаружив, что вся береговая линия усеяна пластиковыми стаканчиками, упаковками и полиэтиленовыми пакетами. «Это нормально для пляжа или на острове была плохая погода?» — уточнил путешественник.

В комментариях пользователи сети уточнили, что обилие мусора всегда встречается на Бали в сезон дождей. «Это нормально для сезона дождей. Ноябрь, декабрь, январь. Но в некоторые года все совсем плохо», «Это просто ужасно. Количество мусора на острове Нуса Пенида тоже было кошмарным», «В это время года так всегда. Несмотря на то, что пляжи чистят каждое утро. Но ситуация улучшается к апрелю-маю», — такими фразами другие читатели описали состояние курорта.

Один из комментаторов пояснил, что из-за сильных дождей и внезапных наводнений мусор приносит с острова Ява. «Направление ветра меняется на береговое, принося мусор с острова Ява, — подчеркнул комментатор. — Сильные ливни выталкивают его из рек в океан».

Ранее в октябре отдохнувшая на Бали российская блогерша и диджей Карина Истомина возмутилась орущими по ночам петухами и грязными пляжами в таких районах, как Чангу и Улувату. По ее словам, в воде плавали полиэтиленовые пакеты и старые тряпки.