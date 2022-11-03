Россиянин избил дубинкой пенсионерку и напал на ее внучку из-за конфликта собак

Красноярец избил пенсионерку и ее внучку из-за того, что его пес не поладил с их собакой

Житель Красноярска Владимир П. избил 77-летнюю пенсионерку и напал на ее внучку из-за того, что его пес не поладил с их собакой во время прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Конфликт начался еще в августе 2022 года — тогда россиянин выгуливал пса одновременно с хозяйкой соседской собаки. Животные начали лаять друг на друга, и Владимир стал угрожать чужому джек-рассел-терьеру усыплением. Тогда соседи решили составить график, чтобы не встречаться во время прогулок.

21 августа с собакой гулять вышла бабушка девушки. Увидев мужчину, она попыталась уйти в другую сторону, но несмотря на это, Владимир напал на нее со спины, вооружившись дубинкой с электрошокером. Пенсионерка пыталась защитить себя палкой, но сосед выбил ее из рук женщины и поколотил собаку, которая упала на землю и на какое-то время перестала дышать. Владимир сбежал только после того, как на улицу вышли соседи.

Покалеченную женщину с разбитой рукой положили в больницу. Пока пенсионерка находилась в стационаре, на ее телефон с неизвестного номера приходили угрозы и оскорбления.

1 ноября на прогулку с собакой пошла ее внучка. Владимир увидел ее во дворе и вновь набросился с кулаками.

«Он подошел ко мне, схватил меня за правую руку и, видимо, пытался бить меня одной рукой. Но он не удержал меня рукой, которой схватил, я упала на землю от его удара и очень сильно ударилась, у меня огромная гематома на ноге. И он начал ногами пинать мою собаку», — рассказала девушка. Затем Владимир замахнулся на соседку ногой, предположительно, целясь в живот, но девушка брызнула в лицо обидчика перцовым баллончиком. После этого мужчина ушел, выкрикивая угрозы.

Пострадавшая девушка написала на Владимира три заявления — за побои, угрозы и жестокое обращение с животным. В произошедшем будет разбираться полиция.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области обвинила соседа в убийстве ее собаки. По утверждениям женщины, мужчина повесил пса в ее собственном сарае.