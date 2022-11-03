Узбекистан получил от США военную технику

Узбекистан получил от США 50 боевых машин на 2,8 миллиона долларов

Узбекистан получил от США 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR на 2,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Ташкенте.

«Заместитель командующего Сухопутных войск Центрального командования США генерал-майор Вендул Хаглер передал 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR силам специальных операций Министерства обороны Республики Узбекистан», — говорится в заявлении.

Уточняется, что машины поставили в рамках программы «Наращивание потенциала партнеров», которую финансирует Министерство обороны США. Ташкент получил технику на безвозмездной основе.

Ранее стало известно о намерении Вашингтона передать узбекской стороне полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане. План состоит в том, чтобы отдать некоторое количество воздушных судов Узбекистану и Таджикистану в рамках неформального соглашения об «углублении отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма».