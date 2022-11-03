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18:24, 3 ноября 2022Бывший СССР

Узбекистан получил от США военную технику

Узбекистан получил от США 50 боевых машин на 2,8 миллиона долларов

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Узбекистан получил от США 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR на 2,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Ташкенте.

«Заместитель командующего Сухопутных войск Центрального командования США генерал-майор Вендул Хаглер передал 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR силам специальных операций Министерства обороны Республики Узбекистан», — говорится в заявлении.

Уточняется, что машины поставили в рамках программы «Наращивание потенциала партнеров», которую финансирует Министерство обороны США. Ташкент получил технику на безвозмездной основе.

Ранее стало известно о намерении Вашингтона передать узбекской стороне полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане. План состоит в том, чтобы отдать некоторое количество воздушных судов Узбекистану и Таджикистану в рамках неформального соглашения об «углублении отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма».

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Кристина Есикова
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