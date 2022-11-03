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13:35, 3 ноября 2022Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на длинных выходных

Глава Гидрометцентра Вильфанд предрек москвичам длинные выходные без осадков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Москвичам пообещали ровную, облачную погоду на праздничные выходные, 4, 5 и 6 ноября. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столице в эти дни днем ожидается от 0 до плюс 5, ночью — от 0 до минус 5 градусов. Своим прогнозом специалист поделился с «Лентой.ру».

В эти дни будет однотипный режим погоды, сообщил Вильфанд. «Все три дня будет днем от 0 до плюс 5 градусов, ночью 0 — минус 5. И то, плюс 5 градусов — это не по всей Москве, а на юге Новой Москвы, в старой будет холоднее», — поделился синоптик.

В пятницу и субботу, 4 и 5 ноября, будет облачно, но с прояснениями, добавил он. Погода установится преимущественно без осадков.

«В воскресенье, когда через Москву пройдет гребень высокого давления, будет переменная облачность, без осадков и вполне солнечно. В пятницу и субботу солнышко тоже будет проглядывать, но эпизодически, а в воскресный день будет солнечно», — отметил Вильфанд.

Повышения температуры стоит ожидать к следующему вторнику, 8 ноября, считает научный руководитель Гидрометцентра. Тогда ветер начнет дуть с юга, пояснил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что выпавший в Москве снег не является устойчивым или окончательным. Говорить о том, что в Центральную Россию пришла зима, еще рано, счел синоптик. Тем не менее он отметил первую характерную черту зимнего периода — наступившую гололедицу.

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Виктория Немис
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