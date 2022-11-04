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06:26, 4 ноября 2022Экономика

В Британии рассказали о часах до «финансового Армагеддона» из-за Трасс

Глава Банка Англии Бейли: до финансового Армагеддона из-за решений Трасс оставались часы
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Henry Nicholls / Reuters

До «финансового Армагеддона» в Великобритании после решений, принятых предыдущим премьер-министром Лиз Трасс, оставалось несколько часов. Об этом в эфире Channel 4 рассказал глава Банка Англии Эндрю Бейли, сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенное Королевство достигло точки нестабильности основных рынков, в частности, самого ключевого — рынка государственных облигаций, а также пенсионного фонда.

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«Так что мы были вынуждены быстро вмешаться, и нам нужно было это делать решительно», — добавил глава регулятора, имея в виду активную скупку гособлигаций.

«В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах», — сказал Бейли, подчеркнув, что в тот момент нависла реальная угроза финансовой стабильности страны.

20 октября премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс ушла в отставку. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия. Она продержалась на посту 45 дней, что оказалось рекордно коротким сроком в истории страны.

Через четыре дня ей на смену пришел бывший министр финансов, консерватор Риши Сунак. Он оказался первым в истории Великобритании премьер-министром индийского происхождения, а также самым молодым государственным деятелем, который занял столь высокую должность (не считая Уильяма Питта младшего, возглавившего кабинет министров в 1783 году в возрасте 24 лет).

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Марина Совина
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