Эксперт заявил о превращении Европы в тыкву без российских ресурсов

Олег Матвейчев назвал реальными целями Запада уничтожение традиционных ценностей

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя встречу президента России Владимира Путина с историками, отметил, что Запад без доступных российских ресурсов превратится в тыкву, как в сказке о Золушке. Кроме того, он отметил важные акценты в речи главы государства.

«Мне кажется, самый важный акцент, который был сделан, это акцент об актуальности праздника. У нас пытаются изобразить праздник каким-то новым, придуманным, тем более в пику 7 ноября, и так далее. Это, конечно, все от исторического невежества, потому что, на самом деле, конечно, праздник старый, и он отмечался до 1917 года, начиная со времени Алексея Михайловича Романова. Практически 300 лет отмечался, и он символизирует буквально то же самое. Россию пыталась покорить внешняя интервенция, и России пришлось противостоять силам, что называется, коллективного Запада, и такое повторялось каждый год. Мы помним не только польское нашествие, за которым, естественно, еще раз повторю, маячили другие державы, мы помним шведскую интервенцию Карла Великого, мы помним еще через 100 лет нашествие Наполеона со всеми европейскими державами, мы помним нашествие в 1941 году со всеми европейскими державами, и нашему поколению предстоит сейчас такой же подвиг совершить, как нашим дедам, возможно, тоже на 100 лет, что называется, вперед: очистить от возможных завоевателей потенциальных пространства», — сказал Матвейчев.

По словам депутата, во время нашествий на Российскую империю, Советский Союз и Россию удавалось выстоять и победить благодаря народному единству.

«День народного единства действительно символизирует народное единство, потому что в случае 1917 года, а также борьбы в 1812 году, и в Великую Отечественную войну, без народного единства победы бы быть не могло, буквально объединялись все народы нашей страны. И мы сегодня тоже видим такое же единство, мы сегодня видим главнокомандующего, видим министра обороны Сергея Шойгу, мы сегодня видим подвиги чеченских ребят из батальона Ахмат, мы видим добровольцев из самых разных городов и республик. Это поистине многонациональная борьба, не различающая, какие религии, какие народы», — подчеркнул депутат.

Матвейчев выразил уверенность, что Запад несет угрозу всем остальным. И что ему не нужны религии и традиционные ценности.

«Запад несет угрозу нам всем, Западу не нужны никакие религии. Это не только православие, но и мусульманство. Им не нужно все, что связано с традиционными ценностями, а все религии отстаивают традиционные ценности. По мнению Запада, все это должно быть стерто с лица Земли, и именно за этим Запад идет, и именно это он провоцирует. Конечно, попутно и есть экономический интерес подобрать к рукам гигантские ресурсы России. Мы видим, что Европа без российских дешевых ресурсов моментально превращается, как в сказке про Золушку, в тыкву», — отметил Матвейчев.

Депутат напомнил слова философов о том, что война очистительна для общества.

«Очень многие философы говорили о том, что война, в принципе как таковая, очистительна для общества. Она ставит людей на грани выбора между добром и злом. И философов часто за это ругали, говорили, что из-за этого они милитаристы, что они оправдывают войны. А тот же Гегель говорил, что без войн общество, так же, как озеро, будет затянуто вязкой, и превратится в болото. Без войн ничего не будет. Так же, как нужны организму физические нагрузки, занятия спортом. Тогда он как бы оживает и возвращает смысл своим действиям. В противном случае он, что называется, жирнеет, тупеет и умирает таким ожиревшим, отупевшим. Сейчас в значительной степени таким предстает Запад. И он скоро, его могущество, закончится. И даже он понял, что ему необходимо в таком состоянии начать войну», — сказал он.

При этом Олег Матвейчев напомнил об уехавших россиянах и выразил мнение, что они вернутся по прошествии максимум нескольких лет.

«У нас же, конечно, процессы самоочищения произошли, мы увидели, что порядка миллиона наших граждан стали нашими бывшими соотечественниками, они покинули территорию России. Трагедии в этом никакой нет, люди показали свое малодушие. Но ставить на них крест, я считаю, нельзя, потому что многие из них через год через два, через три вернутся, покаявшись. Они вернутся с развеянными иллюзиями по поводу Запада, по поводу других культур, по поводу отношения к русским, по поводу России. Я был в 89 субъектах Российской Федерации и был в 50 странах мира по много раз. Я могу сравнивать. Лучше России нет ничего», — отметил Матвейчев.

Депутат также коснулся вопроса перелицовки истории. По его словам, она сопровождается потерей государственного суверенитета.

«Перелицовка истории всегда является действиям, которые сопровождают потерю государственного суверенитета. Любая нация, любая страна должна бережно относиться к своей истории, причем к истории в научном плане. Она должна понимать, что она должна стремиться к исторической истине, какой бы эта истина не была. Различные политические моменты заставляют элиты разных стран блокировать свою историю, избегать каких-то неудобных и неприятных моментов. Например, долгое время в Советском Союзе не рассказывали о роли бандеровцев, о роли украинцев в массовых казнях евреев, русского населения, о коллаборационизме и так далее. Их простили и думали, что это никогда не повторится. Наоборот, оказалось, что у людей, в отличие от немцев, которые долгое время испытывали чувство вины за свои зверства, у украинцев, особенно на западной Украине, никакого чувства вины не возникло, они стали еще и гордиться», — сказал Матвейчев.

К перелицовке истории он отнес попытки представить Россию государством, которое вышло из Киевской Руси.

«Такая же лакировка истории — это попытка представить русскую историю как историю, вышедшую из некой Киевской Руси, ну как бы тоже в радость украинцам, чтобы вот они могли гордиться и дали возможность этой школе развиться. Хотя государственность России пошла с Севера, и нормальным всем историкам это известно. Киев был захвачен, да, и потом в Киеве всегда практически правили не старшие князья из рода, так сказать, а те, которые предварительно правили на Севере. Да, не было киевского единого государства, был конгломерат княжеств, в котором Киев некоторое время был старшим, а потом утратил и это», — подчеркнул Матвейчев.

Депутат выразил мнение, что советские учебники зародили чувство превосходства в украинцах.

«Но тем не менее учебники на протяжении Советского времени зарождали комплекс превосходства украинцев над всеми остальными, потому что мы, дескать, вот от кого пошли, мы главнее всех, а отсюда уже был один шаг и до национализма, который доказывал, утверждал, что “мы — самые главные славяне, самые лучшие, что мы всех кормили в Советском Союзе и вообще достойные”. В основе этого лежала как раз перелицовка истории», — отметил он.

Матвейчев назвал спецоперацию вынужденным решением и объяснил причины его принятия.

«Спецоперация, конечно, была вынужденным решением. Мы же знаем, сколько времени мы терпели. Восемь лет, были обстрелы Донбасса, восемь лет наша дипломатия заявляла о том, что Минские соглашения должны выполняться, и ждала, когда Украина выполнит эти самые Минские соглашения, несмотря на то, что гибли дети, гибло мирное население даже тогда, когда были подведены войска на Донбасс, вооруженный до зубов НАТОвским оружием. Мы долгое время, значит, говорили и предлагали на заключить договор о Всеобъемлющей европейской безопасности. НАТО на наши ультиматумы и на наше предложение не отвечали. И только, когда мы увидели, что украинцы сняли минные поля, которые ограждали как бы их от нашего вторжения, то мы поняли, что вторжение начинают со дня на день они. Это и подтвердилось после того, как были взяты пленные и были захвачены карты, задание, в которых было ясно, что расписано в пакетах, командирам и так далее, что должно было начаться наступление на Донбасс, на Крым украинской армией при полной поддержке НАТО. Вот мы тактически их опередили, это был очень верный шаг», — подчеркнул Олег Матвейчев.