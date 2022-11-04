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16:39, 4 ноября 2022Россия

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин поздравил россиян с Днем народного единства, отметив их преданность стране

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, отметив их сплоченность и преданность стране. Главу государства цитирует ТАСС.

«Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны», — отметил российский лидер в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий, приуроченной к десятилетию воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Ранее сообщалось, что Путин посетил выставку, посвященную истории России и Украины, которая открылась в московском Манеже.

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Варвара Кошечкина
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