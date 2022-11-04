В Московской области отметили День народного единства

Во всех муниципалитетах Подмосковья отметили День народного единства

День народного единства отметили сегодня во всех муниципалитетах Московской области.

«В День народного единства проходит большое количество мероприятий в каждом уголке Подмосковья. Такая сложилась традиция. Потому что для нас это всегда особый, объединяющий праздник дружбы и добра. А сейчас он имеет еще более глубокий смысл, когда надо быть плечом к плечу ради справедливости, истории, ради нашей большой, великой страны», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Жителей и гостей региона ждали гастрономические ярмарки, представление ростовых кукол, акции, квесты, флешмобы, экскурсии, спектакли, кинопоказы и многое другое.

В Балашихе прошел фестиваль национальных культур «Балашиха – Большая семья», в рамках которого был организован концерт местных художественных коллективов, выставка народных искусства. Всех желающих угощали традиционными национальными блюдами.

Более 100 юных жителей Ивантеевки протянули 100-метровый триколор по улицам города.

А на Центральной площади в Шаховской прошла патриотическая акция «Сила России в нашем единстве». Около тысячи человек в унисон исполнили гимн страны.

