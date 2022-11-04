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20:22, 4 ноября 2022Россия

В Московской области отметили День народного единства

Во всех муниципалитетах Подмосковья отметили День народного единства

Фото: пресс-служба правительства Московской области

День народного единства отметили сегодня во всех муниципалитетах Московской области.

«В День народного единства проходит большое количество мероприятий в каждом уголке Подмосковья. Такая сложилась традиция. Потому что для нас это всегда особый, объединяющий праздник дружбы и добра. А сейчас он имеет еще более глубокий смысл, когда надо быть плечом к плечу ради справедливости, истории, ради нашей большой, великой страны», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Жителей и гостей региона ждали гастрономические ярмарки, представление ростовых кукол, акции, квесты, флешмобы, экскурсии, спектакли, кинопоказы и многое другое.

В Балашихе прошел фестиваль национальных культур «Балашиха – Большая семья», в рамках которого был организован концерт местных художественных коллективов, выставка народных искусства. Всех желающих угощали традиционными национальными блюдами.

Более 100 юных жителей Ивантеевки протянули 100-метровый триколор по улицам города.

А на Центральной площади в Шаховской прошла патриотическая акция «Сила России в нашем единстве». Около тысячи человек в унисон исполнили гимн страны.

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Алена Шаповалова
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